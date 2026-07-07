قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال لقاء مع "نشطاء وسائل الإعلام الأجنبية"، في إشارة إلى مراسم التشييع الرسمية لعلي خامنئي: "إنه لا يخص إيران أو المنطقة أو الشيعة أو المسلمين وحدهم، لأنه ناضل من أجل القيم الإنسانية وحرية البشرية جمعاء".

وأضاف أن هذا هو السبب في مشاركة أشخاص من مختلف الأطياف في مراسم تشييع علي خامنئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "الولايات المتحدة ودولًا أخرى مارست ضغوطًا على الحكومات لعدم المشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي".

وأضاف بقائي أن الدول الأوروبية، من خلال "لامبالاتها" بمقتل علي خامنئي وأفراد من عائلته، "شريكة في الجريمة".