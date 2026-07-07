أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإيراني على ناقلة النفط السعودية "وديان" أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن الهجمات على ناقلات النفط السعودية والقطرية تمثل اعتداءً على أمن إمدادات الطاقة.
كما أدانت الأردن الهجوم الإيراني على إحدى ناقلات النفط القطرية أثناء عبورها مضيق هرمز.
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الهجوم "العدواني" الإيراني على ناقلة الغاز القطرية "الركيات" قرب مضيق هرمز، مؤكدة أنه يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويؤدي إلى تصعيد خطير للتوترات في المنطقة، ويستهدف أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية في العالم.