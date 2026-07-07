قال مسؤول تركي لقناة "الجزيرة" القطرية إن "إيران لا تزال تملك فرصة لضمان أمنها ومصالحها الاقتصادية عبر التفاوض، فالحرب ليست في مصلحة أحد".

وأضاف أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بحثا ملف إيران.

وأوضح المسؤول أن "تركيا تؤكد ضرورة التوصل إلى حل مقبول لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن ترامب أبلغ أردوغان باستعداده لتزويد تركيا بمقاتلات إف-35، وأن أنقرة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية.