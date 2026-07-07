ذكرت وكالة "رويترز" أن فرنسا وبريطانيا ستعرضان، الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، خلال اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ودول مجلس التعاون الخليجي، خطتيهما لإنشاء مهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.

وأضافت "رويترز" أن الاجتماع، الذي يُعقد على هامش قمة "الناتو" في أنقرة، سيجمع وزراء خارجية البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، بعد أسابيع من التوتر في هذا الممر المائي الاستراتيجي، رغم اتفاق التفاهم المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكدت الوكالة أن دبلوماسيين قالوا إن رفض طهران لهذه المبادرة سيقلص فرص إعادة فتح هذا الممر الحيوي بشكل كامل.