ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن إيران دخلت المفاوضات مع الولايات المتحدة من "موقع ضعف".

وكتب ترامب: "لم ندخل المفاوضات من منطلق الضعف؛ بل كانت إيران هي من فعلت ذلك. لقد انتهى أمرهم".

وأضاف، في إشارة إلى فترة الـ 60 يومًا المخصصة لتنفيذ "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن: "سنمضي في هذه الفترة البالغة 60 يوماً حتى نهايتها".

وأكد الرئيس الأميركي في ختام منشوره: "لن يُدفع لهم أي مال، ولا حتى 10 سنتات".

