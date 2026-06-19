أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن إدارة دونالد ترامب أبلغت إيران بأن إسرائيل لا تنوي تصعيد هجماتها في لبنان.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة نقلت هذه الرسالة في إطار الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران. وبحسب قوله، فإنه في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تم إبلاغ طهران بأن إسرائيل وافقت على عدم استمرار التوترات، وأن الدور الآن يقع على عاتق حزب الله لوقف هجماته.

ووفقاً لتقرير "سي إن إن"، فإن إيران طالبت بالحصول على ضمانات بشأن إنهاء الصراع في لبنان قبل إجراء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا مع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

وأضافت "سي إن إن" أيضاً أن الرحلة المقررة لجيه دي فانس للمشاركة في هذه المحادثات قد تأجلت، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرسالة الأميركية إلى إيران ستكون كافية لاستئناف المباحثات أم لا.