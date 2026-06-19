صرح وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، بأن المحادثات التي كان مقررًا عقدها بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا قد تأجلت؛ بسبب حلول شهر المحرم.
وقال للصحافيين: "إن المفاوضات بين واشنطن وطهران ستستأنف بعد انتهاء شهر المحرم، مستدركاً أن الجهود الدبلوماسية لدفع عملية تنفيذ مذكرة التفاهم ستستمر خلال الفترة المحددة بـ 60 يومًا".
وأشار إسحاق دار أيضاً إلى أن باكستان مستعدة للمشاركة في الاجتماعات والمشاورات الدبلوماسية المقبلة المتعلقة بهذه العملية، حال تلقيها دعوة إلى ذلك. وفي جانب آخر من حديثه، ذكر وزير الخارجية الباكستاني أنه سيشارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، مجتبى خامنئي.