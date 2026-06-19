أفاد مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية (صدا وسيما)، في تقرير له حول آخر الأوضاع في مضيق هرمز، بأن جميع السفن العابرة لا تزال ملزمة بالحصول على تصاريح للمرور عبر هذا الممر المائي.

ووفقاً للتقرير، اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن هذا الإجراء يعد دليلاً على استمرار فرض طهران لسيطرتها وإدارتها لمضيق هرمز.

كما جاء في التقرير أن حركة السفن التجارية في الموانئ الإيرانية قد استؤنفت، حيث دخلت ثلاث سفن تجارية إلى الموانئ الإيرانية. وأضاف المراسل أن الآليات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية جرى تنسيقها إلى حد كبير مع سلطنة عُمان، ومن المقرر أن تتقاضى إيران رسوماً مقابل الخدمات التي تقدمها في هذا الممر المائي.