قال خطيب الجمعة بمدينة "مشهد"، أحمد علم الهدى، بشأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قبل هذا الاتفاق بإذن من المرشد مجتبى خامنئي، ولا يحق لأحد انتقاد أو مواجهة الحكومة والوزراء.

وأضاف، في خطبة صلاة الجمعة بمدينة "مشهد"، أن بعض الشعارات والعبارات التي رُفعت ضد المسؤولين الحكوميين في التجمعات الأخيرة غير مقبولة. وأوضح أن التصادم مع وزراء الحكومة يعادل التصادم مع النظام، ويتعارض مع موقف المرشد الإيراني.

ومع ذلك، قال علم الهدى إن رسالة مجتبى خامنئي تظهر- من وجهة نظره- أن مذكرة التفاهم هذه تشوبها إشكاليات، وأن المرشد نفسه كان له "رأي آخر" بشأنها. واختتم مؤكدًا أن "الحرب قد انتهت، لكن المواجهة مستمرة"، وأن إيران لن تتخلى عن شعار "الموت لأميركا" تحت أي ثمن أو مصلحة.