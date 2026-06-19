طالبت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، باستمرار إغلاق مضيق هرمز حتى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

ودعت هذه الوسيلة الإعلامية أيضًا إلى إلغاء جميع المفاوضات المقبلة، وكتبت أن استمرار هجمات إسرائيل على لبنان وبقاء قواتها في جنوب لبنان، يعني انتهاكاً للبند الأول من مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أنه إذا قامت إيران بفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها ووقف الهجمات الإسرائيلية، فإنها ستفقد جزءاً من أوراق الضغط التي تمتلكها.

كما وصفت "تسنيم" التقارير المنتشرة حول فتح مضيق هرمز بأنها "غير مقبولة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يتوافق مع وعود المسؤولين الحكوميين وفريق التفاوض الإيراني.