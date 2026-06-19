أعلن مساعد وزير الطاقة الإيراني، مصطفى رجبي مشهدي، أن الخبراء الروس العاملين في مشروع بناء المرحلتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية سيعودون إلى إيران قريبًا.

وأوضح أن مسار عودة هؤلاء الكوادر سيبدأ في المستقبل القريب، وأن الأنشطة المتعلقة بتطوير محطة بوشهر النووية متواصلة.

وكان رئيس شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، قد أعلن في وقت سابق عن عودة تدريجية للخبراء الروس إلى محطة بوشهر بعد انخفاض خطر توجيه ضربة إلى إيران.