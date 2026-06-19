قال خطيب الجمعة بمدينة "كرج"، محمد مهدي حسيني همداني، إن إيران لن تقع في "خطأ حسابي"، حتى في حال إجراء مفاوضات، مؤكدًا أنها مازالت تعتبر الولايات المتحدة واشنطن عدوها الرئيسي.
وأضاف، في خطبة صلاة الجمعة بمدينة كرج، أن التفاوض لا يعني تغيير نظرة إيران إلى الولايات المتحدة، وأن طهران لا تزال تعتبر هذا البلد "غير جدير بالثقة".
وأشار حسيني همداني إلى أنه إذا جرت أي مفاوضات، فإن هدفها سيكون المطالبة بحقوق إيران ومن موقع قوة، ولن تكون من باب "الأخذ والعطاء" الذي يتصوره بعض الأشخاص.
كما تطرق خطيب الجمعة بمدينة "كرج" إلى رسالة المرشد مجتبى خامنئي، واصفًا إياها بأنها "حكيمة وجاءت في الوقت المناسب"، مضيفًا أن الجميع يترقب تنفيذ الشروط الواردة فيها.