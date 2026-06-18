قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، إن تنفيذ البند الخامس من مذكرة "تفاهم إسلام آباد" مع الولايات المتحدة يوجب على السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى إدارة "ممر الخليج المائي" الإيرانية.

وأضاف البيان أنه لمدة 60 يومًا لن تُفرض أي رسوم على المتقدمين، على أن تتحمل إيران هذه التكاليف.

وأشار إلى أنه تم توجيه إدارة الممر المائي في المياه الخليجية بالبت في الطلبات بشكل سريع وأولوية لتحقيق أهداف "مذكرة التفاهم".

وبحسب البيان، فإنه نظرًا للظروف الخاصة ووجود بعض المخاطر الأمنية في مسار العبور، ولضمان سلامة الملاحة ومنع الحوادث البحرية، يتعين على السفن الالتزام بالمسار والوقت المحدد لها، على أن يتم توسيع حركة العبور تدريجيًا.

وأوضح المجلس أن الترتيبات التنفيذية والتفاصيل الفنية الخاصة بالعبور ستُعلن لاحقًا عبر إدارة الممر المائي، مضيفًا أن قضايا أخرى مثل إزالة الألغام ستُنفذ وفق البند الخامس من مذكرة "تفاهم إسلام آباد".