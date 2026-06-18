قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن فترة الستين يومًا المنصوص عليها في "مذكرة التفاهم"، التي وقّعها ترامب وقادة في إيران ستبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس 18 يونيو (حزيران).

وأضاف: "أقول إن فترة الستين يومًا بدأت رسميًا اليوم" .

وأردف دي فانس إنه منذ توقيع "مذكرة التفاهم" وحتى مساء اليوم، تم نقل 12.5 مليون برميل من النفط، ولم تشن إيران‌ أي هجوم على أي سفينة خلال الليل.

وعند سؤاله عن ما سيحدث بعد انتهاء فترة الستين يومًا فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، كرر دي فانس الموقف الأميركي القائل إن هذا الممر الرئيسي لنقل النفط والغاز يجب أن يكون خاليًا من أي رسوم أو قيود عبور.

وأشار إلى أن إيران كانت قد أغلقت فعليًا هذا الممر خلال الحرب.

وأكد أن المفاوضات النهائية يمكن أن تحدد طبيعة ما سيحدث بعد ذلك.

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أن إيران لن تتخلى عن حقها في الدفاع عن نفسها، لكن الولايات المتحدة تتوقع بموجب الاتفاق ألا تمتلك طهران صواريخ قادرة على تهديد العالم على نطاق واسع.

كما قال إن جزءًا من هدف اتفاق السلام مع إيران يتمثل في تمكين الحكومة اللبنانية من فرض سيطرتها على جنوب البلاد ونشر قواتها هناك، بدلاً من أن يتولى حزب الله المدعوم من إيران ذلك.

وأوضح: ما نريد رؤيته هو أن تتمكن الحكومة اللبنانية، ممثلةً بمسؤوليها المنتخبين، من نشر قوات شرطة في الجنوب بحيث لا يسيطر حزب الله على البلاد، ولا يُشكل الإسرائيليون تهديدًا، ومن ثمّ لا يشن الإسرائيليون هجمات على جنوب لبنان أو بيروت.

