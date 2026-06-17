قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال قمة "مجموعة السبع"، إن واشنطن تملك أدوات ضغط كبيرة لمنع انتهاك وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وفي إشارة إلى الاتفاق الأخير مع إيران، أكد ترامب أن على طهران الآن التصرف بشكل مختلف، مضيفًا أن هذا الأمر يمنح الولايات المتحدة نفوذًا أكبر للحفاظ على وقف إطلاق النار.

ووصف ترامب في سياق حديثه المواجهات بين إسرائيل وحزب الله بأنها "أصغر" مقارنة بالحرب الأخيرة، وقال إنه مندهش من أن هذه التوترات لم تنتهِ بعد.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى القدرات العسكرية والأدوات الاقتصادية التي تملكها واشنطن، مضيفًا أن حصار موانئ إيران كان أكثر تأثيرًا من الضربات الجوية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تملك أدوات عسكرية واقتصادية قوية، ويمكنها استخدام هذه الأدوات لمنع انتهاك وقف إطلاق النار وخفض التوترات في المنطقة.