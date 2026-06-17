أفاد مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يدرسون إمكانية توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيًا، ربما اليوم الأربعاء؛ وهي خطوة قد تحل محل المراسم الحضورية، المقررة يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، في سويسرا.

وبحسب هذه المصادر، فإنه في حال التوقيع المبكر على الاتفاق، ستدخل البنود المتعلقة بمضيق هرمز حيز التنفيذ فورًا، وقد يتم نشر نص الاتفاق أيضًا. وصرح دبلوماسي مطلع بأن الهدف من تسريع عملية التوقيع هو إعادة فتح مضيق هرمز في وقت أقرب، وهو موضوع يتفق عليه الطرفان.

ومع ذلك، لم يكن قد اتُّخذ، حتى صباح اليوم الأربعاء، أي قرار نهائي بشأن تغيير موعد توقيع مذكرة التفاهم، وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على هذا الأمر.

كما ذكرت المصادر المطلعة أن الاجتماع الحضوري لوفدي الولايات المتحدة وإيران، برئاسة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، سيُعقد في سويسرا يوم الجمعة وفقًا للجدول الزمني المحدد. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال هذا اللقاء بدء المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته، صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفانس، وقاليباف، وقعوا هذا الاتفاق إلكترونيًا يوم الأحد 14 يونيو، إلا أن مصدرًا دبلوماسيًا نفى صحة هذا الأمر.

