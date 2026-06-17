دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل مغادرته قمة "مجموعة السبع" في فرنسا، عن مذكرة التفاهم مع إيران، وقال إن هذه المذكرة لم تحقق فقط جميع أهداف واشنطن بل تجاوزت التوقعات.

وقال ترامب إن هذا الاتفاق ينهي الاشتباكات الجارية، ويعيد فتح مضيق هرمز، ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مضيفا: "كل ما في الأمر هو هذا"

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وأشار رئيس الولايات المتحدة إلى خيار العمل العسكري، قائلا إنه لو لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق لكانت الولايات المتحدة قادرة على مواصلة ضرباتها لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو عدة أشهر أو حتى لفترة أطول.

وأضاف ترامب أن استمرار الحرب كان يمكن أن يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، قائلاً: "لم أكن أريد أن أرى كارثة اقتصادية، ولو استمر هذا الوضع لكان ذلك ممكنًا".

كما قال إن قمة "مجموعة السبع" شكّلت فرصة مناسبة لمناقشة تفاصيل هذا "الاتفاق التاريخي" مع حلفاء الولايات المتحدة.

