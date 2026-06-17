قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إذا لم تلتزم إيران بتنفيذ بنود الاتفاق خلال 60 يومًا فستستأنف الولايات المتحدة الضربات العسكرية ضدها.

وأضاف ترامب: "لا أريد أن يحدث ذلك لأن الاتفاق جيد جدًا، لكن قد نضطر إلى القيام بذلك؛ لأننا لن نسمح أبدًا لطهران بالحصول على سلاح نووي".

وأعلن رئيس الولايات المتحدة خلال قمة "مجموعة السبع" أن نسخًا من "مذكرة التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران، التي من المقرر توقيعها يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، في سويسرا ستُعرض على وسائل الإعلام.

وقال أيضًا إن إيران وافقت ضمن هذا الاتفاق على عدم امتلاك سلاح نووي، وإن هذا البند مذكور بوضوح في نص "مذكرة التفاهم".

وفي ما يتعلق بالاتفاق النووي السابق (2015) أردف ترامب: "إن هدف إيران كان تدمير إسرائيل وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

