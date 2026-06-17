قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال قمة "مجموعة السبع"، إن الولايات المتحدة تسببت خلال الحرب الأخيرة بخسائر تتراوح بين 1.5 و2 تريليون دولار لإيران، مضيفًا أن طهران ستحتاج إلى استثمارات لإعادة الإعمار.

وقال ترامب إن أي استفادة لإيران من الاتفاق معنا ستكون مرتبطة بسلوكها، مؤكدًا عدم تقديم أي أموال مباشرة لها.

وأضاف: "لا حاجة لأن نعطيهم شيئا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمال أن تُبدي بعض الدول أو المستثمرين رغبة في الاستثمار داخل إيران.

وأشار الرئيس الأميركي إلى حجم الخسائر في إيران، قائلاً: "يجب أن يساعدهم أحد، لأننا ألحقنا بهم خسائر تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 تريليون دولار".

كما نفى ترامب تقارير تحدثت عن استثمارات أميركية في إيران، واصفًا إياها بأنها "قصة مختلقة".

