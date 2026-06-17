قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في قمة "مجموعة السبع"، إنه يدعم حصول طهران على "بعض" الصواريخ الباليستية التقليدية، موضحًا أن هذا الموضوع سيُبحث في إطار محادثات منفصلة مع الدول الخليجية.
وأضاف أن الولايات المتحدة والدول الخليجية ستعمل، إلى جانب الاتفاق النووي، على مسار موازٍ لمعالجة القضايا غير النووية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التقليدية والجماعات الوكيلة المدعومة من إيران.
ورفض رئيس الولايات المتحدة وجهة النظر القائلة إن إيران يجب ألا تمتلك أي صواريخ باليستية، وقال إن دول المنطقة، بما فيها المملكة العربية السعودية، تمتلك أيضًا مثل هذه الأسلحة. وأضاف: "ينبغي أن يمتلكوا عددًا من هذه الصواريخ، لأن الآخرين يمتلكونها أيضًا".
كما قلّل ترامب من أهمية تهديد الصواريخ الباليستية مقارنة بالأسلحة النووية، وقال إن هذه الصواريخ يمكن أن تلحق أضرارًا بمنطقة محدودة، لكنها لن تدمر الكوكب.
وفي ختام تصريحاته، أكد ترامب أن موضوع الصواريخ الباليستية والجماعات الوكيلة لإيران سيتم متابعته في المحادثات المقبلة مع الدول الخليجية.