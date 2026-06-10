أفاد مسؤول أميركي رفيع لموقع "أكسيوس" بأن الهجمات، التي نُفذت مساء الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، ضد إيران كانت تهدف إلى إعادة تفعيل أدوات الضغط، لكنها صُممت بحيث لا تسفر عن قتلى، مع الإبقاء على إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وقال مسؤولان في البيت الأبيض إن واشنطن كان عليها الرد حتى لو كان الحادث بين مروحية "أباتشي" أميركية وطائرة مسيّرة إيرانية عرضيًا، لإظهار رفضها لتحركات طهران في مضيق هرمز.
وأضاف أحد المسؤولين: "لو لم نردّ، لظهرنا بمظهر الضعف، وكان ذلك سيؤثر سلبًا على موقفنا في المفاوضات مع إيران".
كما نقل مصدر إقليمي أن الإيرانيين أُبلغوا بأنهم "ارتكبوا خطأً كبيرًا" بمهاجمة إسرائيل، لأن ذلك منح رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، فرصة لتعطيل المفاوضات.