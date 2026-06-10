أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة "تواصل استهداف الجهات الداعمة لمساعي النظام الإيراني للحصول على سلاح نووي".

وأضاف أنهم "لن يتسامحوا مع أي جهة تدعم القوات العسكرية الإيرانية".

وتابع أن العقوبات الأميركية "فككت آلة الحرب الإيرانية، وألحقت من خلالها أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإيراني".

