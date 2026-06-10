أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أنه أصدر تعليمات لجيش الولايات المتحدة، الشهر الماضي، بتنفيذ "مهمة سرية" لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز.

وأضاف أن هذه العملية أسفرت عن مرور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى عبور أكثر من 200 سفينة تجارية بأمان.

وقال ترامب إن هذا النجاح يعود إلى أن "الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران".

كما وصف القوات العسكرية الإيرانية بأنها "مهزومة"، والاقتصاد الإيراني بأنه "منهار"، مضيفًا: "انتهى أمر النظام الإيراني".