قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، في برنامج تلفزيوني، إن الولايات المتحدة "فقدت 16 قاعدة بالمنطقة"، خلال الحرب الأخيرة.

وأضاف أن إيران انتقلت إلى استهداف القواعد الأميركية "خارج الإقليم"، والتي تُستخدم- بحسب تعبيره- في التخطيط لهجمات جديدة.

كما قال إنه "على علم بأن الأردن وضع قواعده وأجواءه تحت تصرف الولايات المتحدة"، مضيفًا أن استهداف الأردن كان "ردًا دفاعيًا وردعيًا".