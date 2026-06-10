قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردًا على إدانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للهجمات الإسرائيلية في المنطقة، إن حكومته والجيش سيواصلان اتخاذ "الإجراءات الحاسمة ضد إيران ووكلائها".
وأضاف في بيان له، أن "حكومة إسرائيل وجيش الدفاع، الذي يُعدّ الأكثر أخلاقية في العالم، سيواصلان العمل بحزم ضد إيران ووكلائها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم".
كما وصف نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ديكتاتور معادٍ للسامية"، قائلاً إنه لا يملك الحق في توجيه الانتقادات لإسرائيل.
وقال أيضًا إن أردوغان، بحسب تعبيره، "يمارس القمع ضد الأكراد، ويدعم حركة حماس، ويقمع شعبه ويسجن معارضيه السياسيين، وهو آخر شخص يمكنه تقديم دروس أخلاقية لإسرائيل".