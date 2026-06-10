أدانت الولايات المتحدة وأستراليا، وعدد من الدول الأوروبية والحلفاء الآخرين، في بيان مشترك، نُشر الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، ما وصفوه بـ"المؤامرات القاتلة" التي تنفذها جماعات مرتبطة بالنظام الإيراني ضد معارضين وصحافيين وجاليات يهودية في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.

وجاء في البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أن الدول الموقعة "موحدة في عزمها على حماية بلدانها وشعوبها من هذه التهديدات"، مضيفة أن على إيران "وقف هذه الأنشطة فورًا".

وأشار البيان إلى "مؤامرات قاتلة" وأعمال أخرى منسوبة إلى جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، و"فيلق القدس"، ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

كما أدان البيان موجة هجمات حديثة في أنحاء أوروبا، تبنتها مجموعة موالية لإيران تُعرف باسم "حركة أصحاب اليمن الإسلامية".

وأكد البيان أن "محاولة قتل أو اختطاف أو مضايقة أو ترهيب أو أي هجوم آخر داخل أراضينا يضعف السيادة الوطنية والقواعد الدولية، ويجب أن يتوقف فورًا".

وقد وقّعت أميركا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، والبرتغال، والسويد، على هذا البيان.