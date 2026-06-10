أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول مطلع، بأن وفدًا قطريًا وصل إلى طهران، يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، بعد مشاورات مع الولايات المتحدة، في مسعى لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن الوفد وصل إلى طهران ظهر الأربعاء لإجراء مباحثات بشأن "العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وآخر المسارات الدبلوماسية لإنهاء الحرب".

وبحسب "إيسنا"، تهدف الزيارة إلى التشاور بشأن الأوضاع في المنطقة وبحث المسارات السياسية الكفيلة بإنهاء النزاع.

