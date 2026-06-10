أعرب قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، علي عبد اللهي، في بيان له، عن شكره لما سماه "الحضور الشعبي في الشوارع الداعم للنظام" منذ بداية الحرب.

وأضاف أن استمرار هذا الحضور يمثل "رصيدًا كبيرًا لإنتاج وتعميق الاقتدار الوطنية، وزيادة قدرة الردع، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ورفع رأس المال الاستراتيجي للنظام، وإفشال مخططات الأعداء".

وجاء في جزء آخر من البيان أن "الحفاظ على هذا الحضور اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يضمن مستقبلاً قويًا ومستقلاً ومشرفًا للبلاد".