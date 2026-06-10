قال عبدالرسول مرتضوي، وهو سجين سياسي ومصاب سابق في حرب إيران والعراق، في رسالة صوتية من السجن المركزي في أصفهان: "إن المحتجين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة يتعرضون للتعذيب".

وأوضح أنه خلال الفترة من 10 مارس (آذار) إلى 20 أبريل (نيسان) الماضيين كان محتجزًا مع عدد من المعتقلين في زنزانة واحدة، مشيرًا إلى أنه شاهد آثار تعذيب على أجساد بعض السجناء.

وذكر أسماء عدد من المعتقلين، مشيرًا إلى تعرضهم للضرب المبرح، واستجوابات قاسية، وقطع التواصل مع العائلات، والاحتجاز في زنازين ضيقة، وتقييد الخروج إلى ساحة التهوية، إضافة إلى أساليب وصفها بالمهينة.

وفي ختام رسالته، دعا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مطالبًا بتطبيق المادتين 38 و39 من الدستور الإيراني.

