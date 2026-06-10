قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، لوسائل إعلام محلية، إن مشروع مضيق هرمز أصبح جاهزًا، وسيُدرج على جدول الأعمال بعد استئناف جلسات البرلمان.

وأضاف أن جميع الإجراءات والدراسات التخصصية المتعلقة بهذا الملف قد أُنجزت، وأن لجنة الأمن القومي أنهت أعمالها بشأنه.

وأشار كوثري إلى أن الدول الخليجية ينبغي أن تمنع ما وصفه بـ «سوء استخدام» الولايات المتحدة للإمكانات المتاحة في المنطقة، محذرًا من أن أي تصعيد سيؤثر أيضًا على أمن ومصالح دول المنطقة.

وأكد أن الوجود الأميركي في غرب آسيا لا يصب في مصلحة دول المنطقة، داعيًا إلى العمل من أجل إنهاء هذا الوجود.