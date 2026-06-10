دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، نظيره اللبناني، جوزيف عون، في تعليقه على مقابلة الأخير مع شبكة "سي إن إن"، إلى العمل من أجل "لبنان خالٍ من حزب الله وإيران".

وقال هرتسوغ إن إسرائيل لا يمكنها قبول أي هجوم على مواطنيها أو أي اعتداء ينطلق من وراء حدودها، مؤكدًا أن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، وأن تحقيق تقدم يتطلب ترتيبات واضحة تضمن أمن الإسرائيليين.

وأضاف أنه يمد "يد السلام" إلى الرئيس اللبناني، لكنه شدد على أن أي مسار نحو السلام يقتضي أن يبقى لبنان بعيدًا عن نفوذ النظام الإيراني وحزب الله.

كما قال إن إسرائيل ترى منذ فترة طويلة أن القوات المسلحة اللبنانية لم تتخذ إجراءات كافية لنزع سلاح حزب الله وإبعاده عن الحدود.

وختم بالقول إنه يتطلع إلى يوم يتمكن فيه الإسرائيليون من السفر إلى بيروت بحرية، داعيًا اللبنانيين إلى إدانة حزب الله وإبعاد إيران ووكلائها عن بلادهم.

وكان جوزيف عون قد سبق أن انتقد إيران وحزب الله، واعتبر أن النشاط العسكري للحزب غير قانوني، واتهمه بالتحرك وفق توجيهات من طهران.