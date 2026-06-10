اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا قدّمته الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بأغلبية 21 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 10 أعضاء.
ودعا القرار طهران إلى التعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح للمفتشين بزيارة جميع المنشآت النووية داخل إيران.
كما طالب إيران بتقديم بيانات دقيقة حول المواد النووية لديها، بما في ذلك أكثر من 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة.
أعلن وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان أنهم يحملون إيران مسؤولية الهجمات الأخيرة، مؤكدين أن هذه الأعمال تهدد أمن المنطقة.
وأضاف البيان أن التصرفات العدائية للنظام الإيراني تغلق أبواب الحوار، وأن الاعتداءات لا تسهم في بناء العلاقات.
وشددوا على أن إجراءات طهران تقوض أسس الثقة ولا تساعد في تحقيق أي تفاهم أو تقارب، مؤكدين في الوقت نفسه أن باب التفاهم سيبقى مفتوحًا أمام من يختار نهج الحكمة وحسن الجوار.
كما دعوا إيران إلى وقف الهجمات والكف عن استهداف الدول الأعضاء ومصالحها، معتبرين أن استمرار النهج التصعيدي لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة.
دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، نظيره اللبناني، جوزيف عون، في تعليقه على مقابلة الأخير مع شبكة "سي إن إن"، إلى العمل من أجل "لبنان خالٍ من حزب الله وإيران".
وقال هرتسوغ إن إسرائيل لا يمكنها قبول أي هجوم على مواطنيها أو أي اعتداء ينطلق من وراء حدودها، مؤكدًا أن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، وأن تحقيق تقدم يتطلب ترتيبات واضحة تضمن أمن الإسرائيليين.
وأضاف أنه يمد "يد السلام" إلى الرئيس اللبناني، لكنه شدد على أن أي مسار نحو السلام يقتضي أن يبقى لبنان بعيدًا عن نفوذ النظام الإيراني وحزب الله.
كما قال إن إسرائيل ترى منذ فترة طويلة أن القوات المسلحة اللبنانية لم تتخذ إجراءات كافية لنزع سلاح حزب الله وإبعاده عن الحدود.
وختم بالقول إنه يتطلع إلى يوم يتمكن فيه الإسرائيليون من السفر إلى بيروت بحرية، داعيًا اللبنانيين إلى إدانة حزب الله وإبعاد إيران ووكلائها عن بلادهم.
وكان جوزيف عون قد سبق أن انتقد إيران وحزب الله، واعتبر أن النشاط العسكري للحزب غير قانوني، واتهمه بالتحرك وفق توجيهات من طهران.
أفاد دبلوماسيون لمراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا بأن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُجرى على الأرجح خلال الساعات المقبلة.
وقال أحد الدبلوماسيين إن مشروع القرار يحظى بالأصوات اللازمة لإقراره.
وقد بدأت مناقشة البرنامج النووي الإيراني في مجلس المحافظين، حيث يواصل أعضاء المجلس وممثلو الدول الأعضاء في الوكالة تقديم بياناتهم ومواقفهم.
قال رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني، بابك نكهداري، إن البلاد تكبدت خسائر كبيرة خلال هذه الحرب، وإن بعض هذه الخسائر لا يمكن تعويضها.
وأضاف أن الخسارة غير القابلة للتعويض ليست المنشآت أو البنية التحتية، بل مقتل المرشد علي خامنئي.
وتابع قائلاً: "كان قائدنا دائمًا من المدافعين عن توسيع العلاقات مع الصين ومن الداعمين لها، وكان يتابع شخصيًا هذا الملف مع الحكومات المختلفة".
أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بأنه في أعقاب القيود المفروضة على الرحلات الجوية نتيجة لظروف الحرب، تم فصل مئات المضيفين والمضيفات من عملهم، واضطر عدد كبير منهم للجوء إلى وظائف غير رسمية، مثل العمل في تطبيقات نقل الركاب (التاكسي الذكي) لتأمين قوت يومهم.
ونقلت وكالة "إيلنا" يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران) عن مصادر عمالية، أن نحو 400 مضيف من إجمالي 1500 يعملون في شركات الطيران التي تتخذ من طهران مقراً لها، قد فقدوا وظائفهم على خلفية التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن "الهجمات العسكرية على المطارات والبنية التحتية للطيران" خلال الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية، و"تضرر جزء كبير من طائرات الركاب"، تعد من الأسباب الرئيسية لبروز الأزمة في قطاع الطيران الإيراني.
وأضافت الوكالة: "مع انحسار حالة الطوارئ، بدأت الآثار الثانوية لهذه الأضرار تظهر في شكل قيود شديدة على الرحلات وانخفاض في القدرة الاستيعابية لنقل المسافرين، ولم تجد شركات الطيران جداراً أقصر لخفض تكاليفها من جدار العمال وطواقم الطيران".
وحتى الآن، أدلى المسؤولون الإيرانيون بتصريحات متناقضة حول عدد الطائرات المتضررة خلال الحرب الأخيرة.
وقد نفى أمين رابطة شركات الطيران، مقصود أسعدي ساماني، في 20 أبريل (نيسان) الماشي، بعض التقارير التي تحدثت عن تضرر 40 إلى 60 طائرة في الحرب الأخيرة، قائلاً إنه بناءً على "تقديرات واقعية"، فإن عدد الطائرات التي تعرضت لأضرار جسيمة لا يتجاوز نحو 20 طائرة.
وأضاف أن أسطول الجو في البلاد يتكون من نحو 250 إلى 300 طائرة، من بينها قرابة 150 طائرة نشطة، بينما البقية متوقفة عن العمل بسبب أعطال فنية.
وقبل ذلك، وتحديدًا في 17 أبريل الماضي، صرح رئيس لجنة العمران في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوتشي، قائلاً: "تضررت نحو 50 طائرة من أسطولنا الجوي في الحرب، من بينها نحو 10 طائرات دُمرت بالكامل نتيجة تعرضها لضربات صاروخية مباشرة".
هدر القوى العاملة المُدرّبة
في سياق متصل، استندت وكالة "إيلنا" إلى إحصاءات نقابية تشير إلى أن عدداً كبيراً من المضيفين المفصولين هم من "الكوادر الشابة، المتعلمة والمتقنة للغات الأجنبية"، والذين خضعوا سابقاً لدورات تخصصية ومكلفة في مجالي سلامة الطيران والخدمات الجوية.
وبحسب التقرير، فإن استبعاد الكوادر المدربة من قطاع الطيران الإيراني قد يؤدي إلى خسارة جزء كبير من رأس المال البشري والتخصصي في هذا القطاع.
وقال أحد المضيفين في مقابلة مع "إيلنا": "يخوض المضيفون دورات تدريبية تخصصية واختبارات صعبة لدخول هذه المهنة. ولكن هذا العام، ومع تراجع عدد الرحلات، لم يتم ببساطة تجديد عقود العديد من الزملاء؛ ويحدث ذلك في غياب أي آلية دعم واضحة تضمن الأمن الوظيفي أو تعيدنا إلى العمل في حال استئناف الخطوط الجوية لنشاطها".
وانتقدت الوكالة ما وصفته بـ "الهدر الشديد في الكوادر البشرية المدربة" و"غياب المظلة الحمائية المناسبة وتأمين البطالة الفعّال" في البلاد، مضيفة أن عدداً كبيراً من المضيفين، بعد مواجهتهم البطالة المفاجئة، اتجهوا للعمل في تطبيقا "النقل الذكي" لتغطية تكاليف المعيشة.
ويُذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير متعددة حول تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وارتفاع معدلات تسريح العمالة في مختلف القطاعات. كما أعرب عدد من المواطنين عبر رسائل وجهوها لوسائل الإعلام عن قلقهم البالغ إزاء اتساع رقعة البطالة، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، واستمرار الركود الاقتصادي.