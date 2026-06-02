صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، خلال زيارته لوكالة أنباء "فارس"، قائلاً: "في حال عودة العدو إلى الساحة العسكرية، فإن نوع العمليات، وجغرافيا المعركة، وحتى نوع الأسلحة الحربية المستخدمة ستكون مختلفة، وإن الحرس الثوري في جاهزية تامة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة".

وتابع محبي: "على الرغم من جاهزيتنا في جميع المجالات، إلا أن الجبهة العسكرية ستظل في أعلى مستويات الاستعداد، لأننا نعتقد أن الميدان العسكري هو أهم ساحة يعتمد عليها العدو لتحقيق أهدافه".

وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أنه طوال فترة الحرب الأخيرة، لم ينقص أي شيء من القدرات العسكرية الإيرانية، بل على العكس، فقد تضاعفت قدرات البلاد في مختلف القطاعات بشكل ملحوظ.

