قال المرجع الديني جعفر سبحاني، المؤيد للنظام الإيراني: "يجب أن يكون الجميع داعمًا للمفاوضات، لكن في الوقت نفسه تابعًا لنتائجها، ونرى ماذا ستكون النتيجة. أعتقد أن الحل يكمن في أن نتحدث بقوة، وأن نكون في موقع الدفاع، وفي الوقت نفسه أهلًا للمفاوضات، ويعتمد الأمر على كيفية تعامل الطرف الآخر معنا".

وأضاف: "المفاوضات في حد ذاتها ليست مشكلة؛ يجب النظر إلى نتائجها. إذا تمكّنا بالفعل من تحقيق مبادئنا واستقلالنا ومطالب الشعب، فذلك أفضل؛ وإن لم يتحقق ذلك، فعندها يجب اتخاذ قرار آخر".

وتابع سبحاني: "علينا أن نرى هل يدعونا الإسلام إلى المفاوضات أم إلى الخصومة. الإسلام يقول إن القوة والقدرة في مواجهة العدو ضرورية، وفي الوقت نفسه يطرح خيار التفاوض".