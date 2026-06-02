مستشار رئيس الإمارات: جميعنا ندفع ثمن الطموحات المتزايدة للنظام الإيراني
صرح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، عبر منصة "إكس"، بأنه من الخليج إلى اليمن ولبنان والعراق، "جميعنا" ندفع ثمن الطموحات الإقليمية المتزايدة للنظام الإيراني.
وأضاف قرقاش: "لا يمكن لأي دولة في المنطقة أن تؤدي دوراً يكون على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك للجميع".
وشدد المستشار الدبلوماسي على أن "مراجعة هذا النهج أمر ضروري ولا مفر منه، ويجب أن يستند إلى مبادئ واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين".