أعلن محمد علي أنصاري، أمين لجنة تنظيم مراسم ذكرى وفاة مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، أن مراسم هذا العام ستُقام بتغييرات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث لن تتم دعوة المسؤولين الحكوميين، والوزراء، أعضاء البرلمان، رؤساء المؤسسات، والقادة العسكريين للحضور الرسمي.
وقال أنصاري إن هذا القرار اتُّخذ "لأسباب متعددة تدركها الجهات المعنية في النظام الإيراني".
وتأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه إيران خلال الأشهر الأخيرة تداعيات الحرب، والتي أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين.
وأضاف أن مراسم هذا العام لن تشهد دعوات رسمية لضيوف أجانب، رغم السماح بحضور الصحافيين الأجانب المقيمين في إيران وعدد من وسائل الإعلام الدولية.