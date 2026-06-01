قالت وزارة الخارجية الكويتية إن ما وصفته بـ"الهجمات الإيرانية" يشكل اعتداءً مباشرًا على أمن واستقرار الكويت، إضافة إلى كونه انتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد البيان أن الكويت تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها.

ويأتي ذلك بعد إعلان سابق عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الكويتية للتصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، عقب بيان للحرس الثوري الإيراني تحدث عن استهداف "مصدر هجوم أميركي" عبر ضربات طالت برج اتصالات في جزيرة سيریك بمحافظة هرمزغان.