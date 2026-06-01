ذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعد وقفًا شاملاً يضم جميع الجبهات، بما فيها لبنان.
وأضاف أن أي خرق لوقف إطلاق النار في أي جبهة يُعتبر خرقًا في جميع الجبهات، محمّلاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تداعيات هذا الانتهاك.
ويأتي هذا التصريح بعد أن وصف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أو الفضل شكارجي، في وقت سابق، استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان بأنه أمر "غير قابل للتحمل".
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أبلغ نظيره الأميركي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الليلة الماضية، دعمه لجهود الإدارة الأميركية الرامية إلى التوصل سريعًا إلى اتفاق مع إيران.
وكتب ماكرون في حسابه على منصة "إكس"، أن هذه الجهود تمثل "فرصة فريدة" لإرساء إطار أمني جديد بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في تحقيق استقرار مستدام في المنطقة.
وأضاف أن فرنسا مستعدة لتقديم خبراتها وإمكاناتها، ولا سيما في المجال النووي، في إطار أي مفاوضات أوسع مع إيران قد تلي التوصل إلى اتفاق أولي محتمل.
أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في قزوين، أن حادث إطلاق نار وقع داخل كلية طب الأسنان بالجامعة، وأسفر عن مقتل زوجين كانا يدرسان في الجامعة.
وأوضح أن الحادث ناتج عن "خصومة عائلية"، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالأنشطة التعليمية داخل الجامعة.
وكانت وكالة "مهر" للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لا يرتبط بأي من الإجراءات أو المسارات التعليمية داخل الكلية.
أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانتها واستنكارها للهجمات المتكررة التي تشنها إيران على دولة الكويت، مؤكدةً دعم المملكة الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت للحفاظ على سيادتها وأمنها.
وتأتي هذه الإدانة بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية في وقت سابق، أن الهجمات التي شنتها إيران ضدها تُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها.
وكانت الكويت قد أعلنت، صباح الاثنين 1 يونيو (حزيران)، أن منظومات دفاعها الجوي تباشر التصدي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بإعدام مهراد محمدي نيا وأشكان مالكي، وهما من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
ووصفت الوكالة الحكومية، في تقريرها، محمدي نيا ومالكي بأنهما "قادة انقلاب"، وذكرت أن أحكام الإعدام الصادرة بحقهما نُفذت فجر يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران)، بعد تأييدها من قِبل المحكمة العليا في البلاد.
واستعرضت وكالة "ميزان" الاتهامات الموجهة لهذين السجينين السياسيين، والتي شملت: "إحراق مسجد الجعفري والمدرسة الدينية (الحوزة العلمية) للإمام الهادي" في طهران، و"المشاركة في عمليات ميدانية ضد أمن البلاد لصالح إسرائيل وحكومة أميركا المعادية والجماعات المناهضة"، بالإضافة إلى "دخول أماكن دينية ومقدسة بقصد التخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة ومواجهة النظام الإيراني".
ومن بين الاتهامات الأخرى التي وُجهت إلى محمدي نيا ومالكي: "الاشتباك مع قوات الأمن وحفظة النظام، وإغلاق الشوارع، ومنع مرور المواطنين".
وأضافت وكالة أنباء السلطة القضائية أن الاثنين شاركا في احتجاجات 9 يناير (كانون الثاني) الماضي "بتخطيط مسبق وبذريعة إثارة الشغب والاضطرابات"، وتم اعتقالهما على أيدي الأجهزة الأمنية الإيرانية بعد "تحديد هويتهما واكتشاف مكان اختبائهما".
ولم تقدم هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، في تقريرها، أي أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضد محمدي نيا ومالكي، واكتفت بالكتابة بأن "لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد والكاميرات الأخرى الموجودة في المنطقة" تُظهر تحركاتهما.
وفي محاولة لتشويه أصوات المنتقدين، تطلق طهران على الاحتجاجات المناهضة للنظام مسميات مثل "اضطرابات" و"شغب" و"انقلاب"، وتنسبها إلى أطراف خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبناءً على بيان الصادر عن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بناءً على أوامر المرشد الراحل، علي خامنئي.
وكانت جلسة النظر في قضية محمدي نيا ومالكي، اللذين كانا محتجزين في سجن "قزل حصار"، قد عُقدت في 21 فبراير (شباط) الماضي في الفرع 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وفي القضية ذاتها، وُجهت إلى آرمان معرفتي، وهو متظاهر معتقل آخر يقبع حاليًا في سجن طهران الكبير، تهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد".
رواية "ميزان" لتفاصيل القضية
تابعت وكالة أنباء السلطة القضائية تقريرها بالادعاء أن محمدي نيا ومالكي قبلا التهم المنسوبة إليهما و"اعترفا" بها.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن محمدي نيا "اعترف" خلال سير القضية بـ "ترديد الهتافات، وإغلاق الشارع، ومهاجمة المسجد، وإحراق دراجتين ناريتين" خلال احتجاجات 9 يناير الماضي في طهران.
وأضافت "ميزان" أن مالكي قبل هو الآخر بدوره في "تحطيم باب المسجد" و"إحراق" هذا المكان.
وتشير وكالة أنباء السلطة القضائية إلى "اعترافات" المتهمين في وقت نُشرت فيه خلال السنوات الأخيرة تقارير لا حصر لها حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في السجون الإيرانية.
ولطالما أثار هذا الأمر مخاوف جدية بشأن مدى الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق السجناء السياسيين.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت مساء 31 مايو (أيار) بأن محمدي نيا ومالكي يواجهان خطرًا وشيكًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما.
ويُذكر أن النظام الإيراني صعّد من موجة قمع المواطنين، خلال الأسابيع الماضية، وأعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم مختلفة، من بينها المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة وتهم "التجسس".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 24 مايو الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس أكبري فيض آبادي، أحد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في مدينة نائين التابعة لمحافظة أصفهان.
لقي الشاب سامان جعفر بور مقدم، البالغ من العمر 38 عاماً وهو من أهالي مدينة "فولاد شهر" بمحافظة أصفهان، حتفه خلال احتجاجات يوم 8 يناير 2026.
ووفقاً للمعلومات، فقد تعرض سامان لإطلاق نار برصاص حي من الخلف خلال الساعات الأولى من التجمعات الاحتجاجية أمام مبنى دائرة القضاء في "فولاد شهر"، ولم يُسلّم جثمانه إلى عائلته إلا بعد مرور 10 أيام على الحادثة.
وحسب رواية المقربين منه، اتصل أحد أصدقاء سامان بعائلته وأبلغ والده بنبأ إصابته. وتوجه الأب على الفور إلى المستشفى، حيث شاهد آنذاك مشهد نقل جريح غارق في دمائه إلى قسم الطوارئ، ليتبين له لاحقاً أنه ابنه سامان. ونظراً لشدة النزيف الحاد الذي عانى منه الشاب، لم تنجح جهود الطاقم الطبي في إنقاذ حياته، ليفارق الحياة داخل المستشفى.
وأفاد شهود عيان بأنه عقب وفاة سامان، قامت السلطات بطرد عائلته من المستشفى. وفي صباح اليوم التالي، وعندما راجع والده المستشفى لمتابعة وضع جثمان ابنه، أُبلغ بأن جميع الجثامين قد نُقلت من المستشفى في تمام الساعة الرابعة فجراً.
وبناءً على هذه التقارير، وبعد رحلة بحث مريرة استمرت نحو 10 أيام، تسلمت العائلة أخيراً جثمان سامان جعفر بور مقدم من مقبرة "باغ رضوان" في أصفهان بتاريخ 16 يناير، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة "فولاد شهر" في اليوم التالي، 17 يناير.