قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" سيُعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وسيتم التصويت عليه.

وأضاف سليمي أن القرارات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز ليست إجراءات تكتيكية أو مؤقتة، بل "نهائية ودائمة ولا رجعة فيها".

وأوضح أن مشروع القانون سيتم إقراره بشكل كامل وتفصيلي داخل البرلمان، دون تدخل خارجي، على حد قوله.

كما وصف سليمي هذا التشريع بأنه سيكون من "القوانين البارزة" في تاريخ إيران.