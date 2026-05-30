قال سعيد آجِرلو، وهو من الوجوه الإعلامية المقربة من الوفد التفاوضي الإيراني، إن الوصول غير القابل للاسترجاع إلى 12 مليار دولار من الأموال المجمدة يُعد من الشروط الأساسية لأي تفاهم محتمل.
وأضاف أن هذا المبلغ يجب أن يُوضع بشكل غير قابل للرجوع تحت تصرف البنك المركزي الإيراني.
وأوضح آجِرلو، أن الخطة المكونة من 14 بندًا تتضمن إعفاءات من العقوبات النفطية، ورفع الحصار البحري كخطوة أولى، على أن تنتقل إيران إلى المرحلة التالية فقط في حال التزام الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها.
وأشار إلى أنه في حال عدم تنفيذ المرحلة الأولى، فلن تكون هناك ثقة كافية لاستمرار المفاوضات.