قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن إيران تقترب من الإطار الذي تضعه الولايات المتحدة بشأن اتفاق محتمل.

وأضاف أن "المحادثات كانت بنّاءة، وهم يقتربون من موقفنا، وأعتقد أنهم يدركون إلى أين يجب أن يصل المسار".

وأكد هيغسيث أن أي اتفاق محتمل مع إيران لن يتم إلا إذا اعتبره الرئيس دونالد ترامب "اتفاقًا ممتازًا للولايات المتحدة ولأمن العالم".

وأشار إلى أن معايير واشنطن لم تتغير، وأن ذلك يعكس ما يتوقعه الشعب الأميركي.

