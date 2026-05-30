قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، على هامش مؤتمر "حوار شانغريلا" في سنغافورة، إن الحصار المفروض على الموانئ والسواحل الجنوبية لإيران "لا يزال مستمرًا".

وأضاف: "الحصار البحري مستمر، وقد أثبت فاعليته، كما أن السيطرة على مضيق هرمز بيد الولايات المتحدة".

وأكد هيغسيث أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام جميع الدول، وأن تكون الملاحة فيه متاحة دون فرض أي رسوم.

