واعتبرت الصحيفة أن تصريحات وردود الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى إدارة الأسواق المالية والتأثير عليها.

وفي إشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة بشأن رفع الحصار البحري عن إيران، ذكرت الصحيفة أن "منشور ترامب قبل عطلة نهاية الأسبوع بث موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية ورفع سعر خام برنت إلى نحو 84 دولارًا".

وأضافت أن مقربين من الرئيس الأميركي استفادوا من هذا النوع من التصريحات عبر عمليات مضاربة في الأسواق المالية، محققين أرباحًا كبيرة.

واختتمت الصحيفة بالقول إن "اتفاقًا أوليًا ومؤقتًا ممكن الحدوث، لكنه لن يكون نتيجة توافق حقيقي على إنهاء التوتر، بل ثمرة لإدارة الأزمة من الطرفين، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى اتفاق شامل".