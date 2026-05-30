قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن أي اتفاق مع إيران لن يُبرم إلا إذا اعتبره الرئيس دونالد ترامب "رائعًا".

وأضاف هيغسيث أن أي اتفاق لا يتم إلا إذا كان ترامب مقتنعًا بأنه جيد جدًا للولايات المتحدة ولأمن العالم.

ووصف المحادثات بأنها "بناءة"، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر يقترب من مواقف الولايات المتحدة.

وأكد أنه واثق من التوصل في النهاية إلى اتفاق يفخر ترامب بالدفاع عنه، على أن يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا.