أكد عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، حسن علي أخلاقي أميري، أن إيران لا تعتزم التراجع أو التنازل عن "حقوقها" في المنطقة ومضيق هرمز، كاشفًا عن توجه برلماني لإقرار تشريع جديد لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق.

وأوضح، في تصريحات أدلى بها لموقع "ديده ‌بان إيران"، أن هناك إجماعًا تامًا بين جميع المسؤولين في البلاد على أن مضيق هرمز يقع ضمن دائرة المصالح الحيوية لإيران.

وأضاف أنه بغض النظر عن أي مفاوضات قد تجرى مستقبلاً، فإن سفن "الأعداء" والدول المتعاونة معهم لن تمنح حق العبور مطلقًا، في حين سيتعين على باقي السفن التجارية دفع رسوم عبور محددة.

وفي معرض تعليقه على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، أشار أخلاقي أميري إلى أن واشنطن تحاول عبر هذه الخطوة "تخليص نفسها من المأزق الحالي"، مستدركاً بالقول إنه بعد "تحمل الحرب الأخيرة" والتبعات والتكاليف الباهظة التي فرضت على إيران، فإن طهران لن تتخلى عن حقوقها السيادية والمادية بعد الآن.