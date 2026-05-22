أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن واشنطن تعمل على تحقيق إجماع دولي لمنع تنفيذ مخطط إيران في مضيق هرمز؛ حيث تسعى إلى إنشاء نظام خاص لفرض رسوم على ممر مائي دولي، وتحاول إقناع سلطنة عُمان بالانضمام إلى هذه الآلية، مؤكّدًا أن هذا الإجراء «غير مقبول».

وقال روبيو، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الجمعة 22 مايو (أيار): «يجب أن نرى ما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال فعّالة. نحن نحاول الوصول إلى نتيجة عبر هذا المسار».

وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة في العالم أن تقبل بهذا الأمر. لا أعرف أي دولة تدعم ذلك باستثناء إيران».

وأشار روبيو إلى التحركات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، قائلًا إن مشروع قرار قُدِّم في مجلس الأمن الدولي بمبادرة من البحرين، وقد لعبت الولايات المتحدة دورًا فاعلًا فيه، وهو- بحسب قوله- يحظى بأكبر عدد من الدول الداعمة في تاريخ مجلس الأمن. وحذّر من أن عدة دول تدرس استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، مضيفًا: «سيكون ذلك أمرًا مؤسفًا».

وأوضح أنه إذا تم فرض رسوم في مضيق هرمز، فقد يتكرر الأمر في ممرات مائية مهمة أخرى حول العالم، مضيفًا: «هذا غير مقبول ولا يمكن أن يحدث».

وأشار روبيو إلى أهمية مضيق هرمز، قائلًا إنه ممر حيوي للدول المشاركة في الاجتماع ولغيرها، خاصة في منطقة الهند-الهادئ.

وفي ختام تصريحاته، أعرب عن أمله في نتائج اجتماع "الناتو"، وقال إن هذا اللقاء يمهّد لاجتماع القادة خلال نحو ستة أسابيع، مضيفًا أن هناك الكثير من العمل المطلوب حتى ذلك الحين.