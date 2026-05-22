نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع، أن واشنطن قامت بشكل مؤقت بإيقاف بيع الأسلحة إلى تايوان؛ بهدف ضمان تلبية احتياجات الذخائر في الحرب الجارية ضد إيران.

وقال القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هانغ كاو، خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن الولايات المتحدة تسعى للتأكد من توفر كميات كافية من الذخائر لعمليات "الغضب الملحمي" ضد إيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المبيعات العسكرية الخارجية ستستمر متى ما رأت الحكومة الأميركية ذلك مناسبًا.

ومن جهته، قال مكتب الرئاسة في تايوان، إنه لم يتلقَ حتى الآن أي معلومات بشأن تغيير في مسار مبيعات الأسلحة الأميركية.

وأفادت "رويترز" بأن تايوان تنتظر موافقة على حزمة تسليح أميركية جديدة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار.

