أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن برلين تستعد حاليًا للمشاركة في الجهود الدولية التي تقودها بريطانيا لتأمين سلامة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم وجود مهمة رسمية مخصصة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بهذا الشأن حتى الآن.

وأوضح فاديفول أن المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة تظهر أن واشنطن ستعمل على تنسيق أي عملية لنقل أو تسليم المسؤوليات الأمنية مع حلفائها الأوروبيين بشكل كامل.

وفي سياق آخر، رحب وزير الخارجية الألماني بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إرسال 5 آلاف جندي أميركي إضافي إلى بولندا، معتبراً هذه الخطوة دليلاً واضحًا على استمرار وتواصل الالتزامات الأمنية الأميركية تجاه القارة الأوروبية.

أضاف الوزير الألماني أن برلين دعت الولايات المتحدة إلى الالتزام بخطتها وبرنامجها الأولي المتعلق بنشر صواريخ طويلة المدى على الأراضي الألمانية.

