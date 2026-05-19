قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن واشنطن وطهران أحرزتا "تقدمًا كبيرًا" في محادثاتهما، وإن أيًا من الطرفين لا يرغب في استئناف الحرب.

وأضاف: "نعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، ونعتقد أن المسؤولين في طهران يريدون التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكنها استئناف الحملة العسكرية، لكنه قال إن ذلك "ليس ما يريده ترامب أو إيران".

وتابع: "أعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نثق بذلك حتى يتم توقيعه".