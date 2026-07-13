وأضاف: "كل من يؤمّن العبور للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، يجب أن يتقاضى رسوماً مقابل هذه الخدمة".

وأردف عراقجي إن إيران كانت دائمًا حامية لمضيق هرمز وستظل كذلك "إلى الأبد".

وحول مقترح تحصيل رسوم بنسبة 20 في المائة من الشحنات المارة، قال: "هذه نسبة مرتفعة جدًا؛ أما نحن فسنكون منصفين".