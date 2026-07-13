وزير الخارجية الإيراني: ترامب محق تمامًا بشأن رسوم تأمين "هرمز".. لكن 20 % نسبة مرتفعة
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "على حق تمامًا" بشأن تحصيل رسوم مقابل تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "على حق تمامًا" بشأن تحصيل رسوم مقابل تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.
وأضاف: "كل من يؤمّن العبور للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، يجب أن يتقاضى رسوماً مقابل هذه الخدمة".
وأردف عراقجي إن إيران كانت دائمًا حامية لمضيق هرمز وستظل كذلك "إلى الأبد".
وحول مقترح تحصيل رسوم بنسبة 20 في المائة من الشحنات المارة، قال: "هذه نسبة مرتفعة جدًا؛ أما نحن فسنكون منصفين".
أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ حصار بحري على إيران، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء. وأوضح المركز أن الشحنات الإنسانية سيُسمح لها بالمرور بعد خضوعها للتفتيش.
كما جرى التأكيد على أن هذا الحصار لن يمنع مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز المتجهة من أو إلى دول أخرى غير إيران.
وبحسب البيان، يشمل الحصار الأميركي الخط الساحلي الإيراني بأكمله، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الموانئ والمحطات النفطية الإيرانية.
كما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ الحصار البحري على كافة الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية اعتباراً من الساعة 23:30 بتوقيت طهران من يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو.
وأضاف المركز أن الحصار البحري سيُطبّق على جميع السفن والمراكب بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي، الاثنين 13 يوليو: "لم نهاجم أي دولة في المنطقة، ولن نهاجم أي دولة".
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، بالتزامن، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت قواعد ومنشآت أميركية في الأردن والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت.
وأضاف بقائي أن هجمات طهران تستهدف فقط القواعد والمنشآت والمواقع التي تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات على إيران، مشيرًا إلى أن طهران طلبت مرارًا من دول المنطقة عدم السماح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ هجمات ضد إيران.
وأكد أن أي جزء من أراضي أي دولة يُستخدم لشن هجوم على إيران "سيكون مشمولًا بالإجراءات الدفاعية لإيران"، موضحًا أن القوات المسلحة هي التي تحدد توقيت هذه الإجراءات وطبيعتها ومكان تنفيذها.
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا أمام جميع السفن حتى إشعار آخر، وإلى حين انتهاء ما وصفته بـ"التدخلات الأمريكية" في المنطقة.
كما أعلن الحرس الثوري أنه أوقف سفينة بعد إطلاق طلقات تحذيرية، محذرًا من أنه سيستهدف مزيدًا من القواعد الأمريكية في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة أي هجمات جديدة.
وقال إن عدة سفن حاولت عبور المضيق عبر مسارات "غير معتمدة" متجاهلة التحذيرات، وإن إحدى هذه السفن، التي كانت قد عطّلت أنظمة التعريف الخاصة بها، أُجبرت على التوقف بعد إطلاق طلقات تحذيرية.
وفي السياق ذاته، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الأمريكي أصبح في حالة استعداد لتنفيذ هجمات واسعة ضد إيران، ردًا على بيان الحرس الثوري، وذلك في انتظار صدور أمر من الرئيس دونالد ترامب.
نفت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر مطلع، تقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول دور قطر في اتخاذ القرار بشأن مضيق هرمز.
وكتبت هذه الوكالة أن اتخاذ القرار بشأن الترتيبات المستقبلية لهذا الممر المائي يتم فقط من قبل إيران وسلطنة عُمان.
وبحسب هذا المصدر، فإن حضور قطر في المحادثات يأتي فقط في إطار دور الوساطة وتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق عن دبلوماسي أن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط بشأن مضيق هرمز.
قال المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة بمناسبة دفن علي خامنئي، السبت 11 يوليو (تموز)، إن الثأر لدمائه يمثل مطلبًا للشعب، وإنه "سيتحقق حتمًا".
وأضاف: "نعاهد على أن نثأر لدمه من القتلة المجرمين وعديمي الشرف. هذا الثأر هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق بصورة حتمية".
وتابع مجتبى خامنئي: "هؤلاء المجرمون، الذين لدينا قائمة كاملة بأسمائهم من أعلى الهرم إلى أسفله، سيحملون معهم إلى قبورهم حلم الموت الهادئ على فراشهم. وعليهم أن يدركوا أن تنفيذ هذا الأمر لا يتوقف على وجودي أو وجود سائر المسؤولين".
وأضاف: "سواء كنا موجودين أم لا، فإن هذا الأمر سيتحقق، وقريبًا سيضطلع الأحرار في مختلف أنحاء العالم، كلٌ بدوره، بجزء من هذه المهمة الإلهية".