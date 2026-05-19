أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه عقب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيقاف هجوم عسكري مخطط كان من المفترض تنفيذه ضد إيران، يوم الثلاثاء 19 مايو (أيار)، تصاعدت حدة التوترات.

وبحسب التقرير، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب إلى أعلى مستوى، في خطوة مرتبطة باحتمال تنفيذ الولايات المتحدة عملًا عسكريًا في المستقبل القريب.

وأضافت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بإعلان ترامب، ولم يتم إبلاغهم بقراره إلا قبل دقائق من صدوره رسميًا.

ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، يستعد سلاح الجو الإسرائيلي لاحتمال صدور أمر من ترامب بتنفيذ هجوم خلال الأيام المقبلة.

