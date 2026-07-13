ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، بالتزامن، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت قواعد ومنشآت أميركية في الأردن والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت.

وأضاف بقائي أن هجمات طهران تستهدف فقط القواعد والمنشآت والمواقع التي تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات على إيران، مشيرًا إلى أن طهران طلبت مرارًا من دول المنطقة عدم السماح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ هجمات ضد إيران.

وأكد أن أي جزء من أراضي أي دولة يُستخدم لشن هجوم على إيران "سيكون مشمولًا بالإجراءات الدفاعية لإيران"، موضحًا أن القوات المسلحة هي التي تحدد توقيت هذه الإجراءات وطبيعتها ومكان تنفيذها.