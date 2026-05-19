وبحسب تقرير خاص نشره "يور آكتيف"، قالت هيئة الاستخبارات الداخلية الألمانية إن التهديدات ضد المراكز اليهودية والإسرائيلية، ومعارضي النظام الإيراني والأشخاص الذين يعتبرهم "خونة"، لا تزال عند مستوى مرتفع.

وأضافت الهيئة الأمنية أن عددًا من المقيمين في ألمانيا سافروا إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية أو للتعاون مع مؤسسات حكومية، وأن بعضهم ظهر في مقاطع دعائية للنظام الإيراني وقوات "الباسيج".

وأشار التقرير أيضًا إلى مخاوف أجهزة الأمن الأوروبية من استخدام إيران‌ لشبكات الوكلاء والجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة وعناصر محلية منخفضة التكلفة لتنفيذ هجمات.

ووفقًا لمصادر أمنية، أطلقت طهران منذ مارس (آذار) الماضي حملة باسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" "HAYI"، تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تجنيد عناصر من أوساط مؤيدة للنظام الإيراني وتيارات شيعية متطرفة.