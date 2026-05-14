قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن نظيره الصيني، شي جين بينغ، يريد بقاء مضيق هرمز مفتوحًا ويرغب في التوصل إلى اتفاق، وقد عرض المساعدة بأي شكل ممكن لتحقيق ذلك.
وأضاف ترامب أن شي جين بينغ أخبره بأن الصين لن تقدم أي معدات عسكرية إلى إيران.
أشار نائب وزير خارجية إيران، كاظم غريبآبادي، تعليقًا على احتمال عدم إصدار أميركا تأشيرات دخول لعدد من أعضاء منتخب كرة القدم، على منصة "إكس": "التأشيرات، الدخول، الإقامة، التنقل، حضور المسؤولين الرسميين، وشروط المباريات يجب ألا تتحول لأداة ضغط سياسي أو سلوك انتقائي ضد فريق وطني".
وأضاف: "أي قيود غير قانونية على بعثة إيران ستكون اختبارًا جادًا للاتحاد الدولي لكرة القدم وللدولة المضيفة. المنتخب الوطني لكرة القدم حصل على حق المشاركة في الملعب وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".
منتخب كرة القدم، وفي ظل توجهه للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة، سيتوجه إلى تركيا، حيث قال مهدی تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم: "غدًا أو بعد غد سنعقد اجتماعًا حاسمًا في تركيا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنهم يجب أن يقدموا لنا ضمانات. مسألة التأشيرات لم تُحل بعد ولم تُصدر أي تأشيرات حتى الآن. نحن ننتظر لنرى موقف الطرف الآخر".
ويواجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم أزمة تأشيرات وتحديات مالية قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026. ولا يزال المدرب أمير قلعة نويي لا يعرف أي اللاعبين سيحصلون على تأشيرة دخول، وأيهم سيكون متاحًا له في الولايات المتحدة.
ومن المحتمل ألا تُصدر تأشيرات لبعض أفراد البعثة الإيرانية بسبب سوابق تتعلق بالنشاط أو الارتباط بـالحرس الثوري الإيراني.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اقترح المساعدة لضمان حرية عبور السفن في مضيق هرمز.
وجاءت هذه التصريحات في وقت لم تتوصل فيه الولايات المتحدة وإيران بعد إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
وقال ترامب، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الصين: "الرئيس شي يريد التوصل إلى اتفاق، وقال إنه إذا استطاع المساعدة بأي شكل فسيكون سعيدًا بذلك".
وأضاف: "أي شخص يشتري هذا القدر من النفط لديه علاقة ما معهم، لكنه قال إنه يريد أن يكون مضيق هرمز مفتوحًا".
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد صرّح سابقًا بأن ترامب ناقش ملف إيران مع شي جين بينغ، لكنه لم يطلب أي مساعدة.
ذكر موقع "أكسيوس"، في تقرير له أن المسؤولين الأمريكيين لا يتوقعون أن يتخذ ترامب أي إجراء كبير خلال زيارته للصين بشأن إيران، لكنهم يعتقدون أنه قد يقرر خطواته التالية مباشرة بعد انتهاء الزيارة.
وبحسب التقرير، من بين الخيارات المطروحة إعادة إطلاق ما يُسمى «مشروع الحرية»، وهو خطة تهدف إلى قيام البحرية الأميركية بكسر الجمود في مضيق هرمز.
كما أشار التقرير إلى احتمال بدء حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية داخل إيران.
وأضاف مسؤولون إسرائيليون أنهم سيكونون في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية.
قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر، خلال جلسة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن الجماعات المدعومة من إيران نفذت أكثر من 350 هجومًا على القوات والدبلوماسيين الأميركيين خلال الـ 30 شهرًا التي سبقت "الغضب الملحمي"، بمعدل يزيد على هجوم واحد كل 3 أيام.
وأضاف أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل أربعة جنود أميركيين وإصابة نحو 200 آخرين.
كما قال إن حركة حماس وحزب الله وجماعة أنصار الله (الحوثيين) لم تعد تتلقى الدعم والتسليح من طهران.
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إن إيران لا تملك سوى 10 في المائة من طائراتها المسيّرة.
وأضاف كوبر أن القوات الأميركية لم تعد تستخدم الذخائر المتقدمة والمكلفة لإسقاط الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقد أصبحت مخزونات الولايات المتحدة من أنظمة الأسلحة باهظة الثمن، بما في ذلك صواريخ الاعتراض المتقدمة، قضية مثيرة للجدل خلال الحرب مع إيران؛ حيث كانت القوات الأميركية تستخدمها للدفاع ضد الطائرات المسيّرة الإيرانية. لكن كوبر أوضح أن الجيش الأميركي بات يستخدم الآن ذخائر أرخص.