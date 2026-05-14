أشار نائب وزير خارجية إيران، كاظم غريب‌آبادي، تعليقًا على احتمال عدم إصدار أميركا تأشيرات دخول لعدد من أعضاء منتخب كرة القدم، على منصة "إكس": "التأشيرات، الدخول، الإقامة، التنقل، حضور المسؤولين الرسميين، وشروط المباريات يجب ألا تتحول لأداة ضغط سياسي أو سلوك انتقائي ضد فريق وطني".

وأضاف: "أي قيود غير قانونية على بعثة إيران ستكون اختبارًا جادًا للاتحاد الدولي لكرة القدم وللدولة المضيفة. المنتخب الوطني لكرة القدم حصل على حق المشاركة في الملعب وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

منتخب كرة القدم، وفي ظل توجهه للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة، سيتوجه إلى تركيا، حيث قال مهدی تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم: "غدًا أو بعد غد سنعقد اجتماعًا حاسمًا في تركيا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنهم يجب أن يقدموا لنا ضمانات. مسألة التأشيرات لم تُحل بعد ولم تُصدر أي تأشيرات حتى الآن. نحن ننتظر لنرى موقف الطرف الآخر".

ويواجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم أزمة تأشيرات وتحديات مالية قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026. ولا يزال المدرب أمير قلعة ‌نويي لا يعرف أي اللاعبين سيحصلون على تأشيرة دخول، وأيهم سيكون متاحًا له في الولايات المتحدة.

ومن المحتمل ألا تُصدر تأشيرات لبعض أفراد البعثة الإيرانية بسبب سوابق تتعلق بالنشاط أو الارتباط بـالحرس الثوري الإيراني.