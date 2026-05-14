قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق والبرلماني الحالي، منوشهر متكي، موجهًا حديثه إلى البحرين: "نحن الآن في وقت وقف إطلاق نار، فادعوا ألا تندلع حرب، فإذا اندلعت الحرب وأعدتم استخدام القواعد الأميركية ضدنا، فسوف نضربكم بشكل يجعلكم تنسون أسماءكم، وسنحوّل تراب بلادكم إلى رماد".
وأضاف متكي أن البحرين وبعض دول المنطقة سهّلت الهجمات على إيران من خلال توفير إمكانات وقواعد للولايات المتحدة، وأنها بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية لم تُبدِ التعاطف مع إيران بعد مقتل علي خامنئي، بل عملت على تحريك الولايات المتحدة لإصدار قرار ضد طهران في مجلس الأمن.
كما قال إن البحرين حاولت طرح قرار ضد إيران في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول، لكن طهران، عبر "حكمة دبلوماسية" وبمساعدة بعض الدول، منعت التصويت عليه.
وأوضح متكي أن هذه التصريحات تأتي في سياق روايته الجديدة لجدل لفظي مع الوفد البحريني في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول، مشيرًا إلى أن ممثل البحرين كان قد اتهم إيران بـ "الهجوم الظالم" على بلاده والدول العربية، فرد عليه بهذه العبارات في ذلك الوقت.