قال السيناتور الجمهوري، جون هوفن، في حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، تعليقاً على موجة الإعدامات الجديدة في إيران: "نريد أن نفعل كل ما بوسعنا لزيادة الضغط على إيران، ولهذا نعمل على تنفيذ حصار بحري".

وأضاف: "علينا أن نرى ما هي التطورات الأخرى التي ستحدث. وأتوقع أنه عندما يعود الرئيس من الصين، سيتضح أكثر كيف يريد التعامل مع هذا الملف".

وتابع قائلاً إن النظام الإيراني "نظام مروع، يقمع شعبه ويقتل أبناءه. لذلك يجب على حلف شمال الأطلسي ودول أخرى أن تنضم إلينا في هذا الجهد".

وأضاف: "يجب أن نتأكد من أن إيران لا تستطيع تصنيع سلاح نووي. ولا بد من تدمير قدراتها في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الانتحارية، وأن نبذل كل ما نستطيع حتى ينضم حلفاؤنا، وتُخلق ظروفًا تتيح للإيرانيين أن يكونوا أحراراً ويختاروا نظامًا يمثلهم بدلاً من نظام يقمعهم".