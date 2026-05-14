قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، ردًا على أسئلة السيناتور الأميركي، أنغوس كينغ، حول الجهة التي تملك السلطة في إيران، إن الحرس الثوري لا يزال "يمارس نفوذًا كبيرًا".

وأضاف كوبر، خلال جلسة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه رغم الأضرار والخسائر التي ألحقتها القوات الأميركية بالقوات العسكرية الإيرانية، فإن الحرس الثوري لا يزال أحد القوى الرئيسية في إدارة البلاد.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، قال قائد القيادة المركزية، الذي حضر للمرة الأولى أمام هذه اللجنة منذ الحرب ضد إيران، للمشرعين الأميركيين: "إن أصوات الحرس الثوري عالية جدًا، وتهديداته تُسمع بوضوح من قبل قطاع النقل البحري وقطاع التأمين".

لكنه ترك مسألة ما إذا كان الحرس الثوري جزءًا من مفاوضات السلام للدبلوماسيين والمفاوضين.

وأكد كوبر أن الجيش الأميركي يمتلك مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة، ولا يزال يحتفظ بقدرة مرافقة السفن في مضيق هرمز.

كما قال كوبر للجنة القوات المسلحة إن القوات الأميركية استفادت كثيرًا من خبرات الجيش الأوكراني في الحرب مع روسيا.

وأضاف: "لقد استخدمنا عددًا كبيرًا من التكتيكات والأساليب والإجراءات التي زودنا بها الأوكرانيون، والتي ساعدتنا في الدفاع عن الأمريكيين".

وأوضح أن أوكرانيا نقلت للولايات المتحدة خبرات خاصة في مجال الحرب المضادة للطائرات المسيّرة.