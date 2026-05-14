قدّمت ست دول عربية خليجية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي أدانت فيها تصريحات طهران بشأن إدارة أو فرض قواعد جديدة على مضيق هرمز. كما اتهمت الإمارات العربية المتحدة، في رسالة منفصلة إلى المجلس، إيران بتنفيذ هجمات "متعمدة" على بنى تحتية حيوية ومدنية.

وأعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، أن البحرين، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن، بعثت برسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، رفضت وأدانت فيها تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن "إدارة" مضيق هرمز ووضع "قواعد قانونية" جديدة لهذا الممر المائي الدولي.

وأكدت هذه الدول في رسالتها حقها في "اتخاذ قرارات سيادية مشروعة تتعلق بالأمن والشراكات الدولية الخاصة بها".

وأضافت أن مضيق هرمز "ممر مائي دولي حيوي للملاحة والتجارة والطاقة"، وأنه لا يحق لأي دولة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، أن تفرض عليه "إدارة أحادية" أو "قواعد قانونية منفردة".