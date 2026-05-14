قال قائد مقر "بقية الله" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، في مقطع فيديو، نشرت وكالة "تسنيم" أجزاء منه، إن "إيران لن تدخل في مفاوضات دون إجراءات لبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة، وإن استئناف الحرب مجددًا سيكون بالتأكيد في غير مصلحة أميركا".
وأضاف جعفري أن "دونالد ترامب لا تعجبه النصوص التي يرسلها فريق التفاوض الإيراني، لكنه لا يملك خيارًا أفضل من قبول شروط طهران".
وقال إن إيران لا تتفاوض مع الولايات المتحدة في "الخطوة الأولى"، وإنها تتبادل الرسائل عبر باكستان وفقا لشروطها.
وأوضح قائد مقر "بقية الله" أن طهران ستعلن أولاً إجراءاتها لبناء الثقة، ثم تحصل على تعهد من "العدو"، ولن تدخل في المفاوضات إلا بعد تلقي هذا التعهد.
قدّمت ست دول عربية خليجية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي أدانت فيها تصريحات طهران بشأن إدارة أو فرض قواعد جديدة على مضيق هرمز. كما اتهمت الإمارات العربية المتحدة، في رسالة منفصلة إلى المجلس، إيران بتنفيذ هجمات "متعمدة" على بنى تحتية حيوية ومدنية.
وأعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، أن البحرين، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن، بعثت برسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، رفضت وأدانت فيها تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن "إدارة" مضيق هرمز ووضع "قواعد قانونية" جديدة لهذا الممر المائي الدولي.
وأكدت هذه الدول في رسالتها حقها في "اتخاذ قرارات سيادية مشروعة تتعلق بالأمن والشراكات الدولية الخاصة بها".
وأضافت أن مضيق هرمز "ممر مائي دولي حيوي للملاحة والتجارة والطاقة"، وأنه لا يحق لأي دولة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، أن تفرض عليه "إدارة أحادية" أو "قواعد قانونية منفردة".
قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، ردًا على أسئلة السيناتور الأميركي، أنغوس كينغ، حول الجهة التي تملك السلطة في إيران، إن الحرس الثوري لا يزال "يمارس نفوذًا كبيرًا".
وأضاف كوبر، خلال جلسة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه رغم الأضرار والخسائر التي ألحقتها القوات الأميركية بالقوات العسكرية الإيرانية، فإن الحرس الثوري لا يزال أحد القوى الرئيسية في إدارة البلاد.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، قال قائد القيادة المركزية، الذي حضر للمرة الأولى أمام هذه اللجنة منذ الحرب ضد إيران، للمشرعين الأميركيين: "إن أصوات الحرس الثوري عالية جدًا، وتهديداته تُسمع بوضوح من قبل قطاع النقل البحري وقطاع التأمين".
لكنه ترك مسألة ما إذا كان الحرس الثوري جزءًا من مفاوضات السلام للدبلوماسيين والمفاوضين.
وأكد كوبر أن الجيش الأميركي يمتلك مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة، ولا يزال يحتفظ بقدرة مرافقة السفن في مضيق هرمز.
كما قال كوبر للجنة القوات المسلحة إن القوات الأميركية استفادت كثيرًا من خبرات الجيش الأوكراني في الحرب مع روسيا.
وأضاف: "لقد استخدمنا عددًا كبيرًا من التكتيكات والأساليب والإجراءات التي زودنا بها الأوكرانيون، والتي ساعدتنا في الدفاع عن الأمريكيين".
وأوضح أن أوكرانيا نقلت للولايات المتحدة خبرات خاصة في مجال الحرب المضادة للطائرات المسيّرة.
خصص برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات عن أعضاء شركة "كيميا بارت سيوان" المعروفة اختصارًا بـ "كيباس".
وتهدف المكافأة إلى الحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وبحسب الإعلان الأميركي، فإن شركة "كيميا بارت سيوان" تُعد الذراع التصنيعية للطائرات المسيّرة التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري، وأن مسؤولي الشركة أشرفوا على اختبارات الطيران الخاصة بالطائرات المسيّرة وقدّموا دعمًا فنيًا للطائرات العملياتية التي نُقلت إلى العراق.
كما قامت الشركة بتأمين قطع غيار للطائرات المسيّرة من شركات خارج إيران لاستخدامها من قبل الحرس الثوري.
وقالت الولايات المتحدة في بيانها إن "الأعضاء البارزين في شركة كيباس داخل إيران، ومن بينهم حسن آرامبونجاد، وأبو الفضل رمضان زاده مشكاني، ومهدي غفاري نقنه، ورضا نهارداني، وعباس سرتاجي، وهادي جمشيدي زواركي، شاركوا بشكل نشط في اختبار وتطوير وتزويد الطائرات المسيّرة التابعة للشركة، خصوصًا للمجموعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق واليمن وسوريا".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت قبل عامين عقوبات على هؤلاء الأشخاص وعلى الشركة نفسها.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنه تم تسجيل عدة حوادث في المياه الخليجية، يومي 13 و14 مايو (أيار)، ما يشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والتهديدات ضد السفن التجارية في المنطقة.
ووفقًا للتقرير، تعرضت إحدى السفن للاختطاف أثناء رسوّها من قِبل أشخاص مجهولين، وهي الآن تتجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية.
كما تم الإبلاغ عن حادث آخر لم تُنشر تفاصيله بعد.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة لا تزال غير مستقرة وعالية الخطورة.